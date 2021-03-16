Опыт 2020 года: как пандемия изменила спорт

В США из-за коронавируса работу в спортивной отрасли потеряли почти полтора миллиона человек. Фото: новости спорта - Чемпионат

2021 год обещает быть не таким жестким и однозначным, каким для спортивной индустрии был шокирующий 2020 год. Однако полностью вычеркивать из повестки дня вирус, а также последствий пандемии, как и риск появления чего-то подобного в будущем, не стоит.

Итак, как отразился прошедший год на футболе, теннисе, боксе, баскетболе, Формуле 1 и других титульных дисциплинах, и чему он, возможно, научил руководства спортивных ассоциаций и федераций?

Спорт может остаться без денег

Только UFC и только в США потерял из-за коронавируса около 100 миллионов долларов. Чуть меньше потеряли престижные испанские и английские футбольные клубы, которые недополучили прибыль от продажи билетов и от пересмотра рекламных контрактов.

Только в США из-за коронавируса работу в спортивной отрасли потеряли почти полтора миллиона человек. Нетрудно представить, насколько эта цифра больше в контексте всего мира. Перенос и отмена мероприятий также коснулась ВВП некоторых стран, например, Японии, где планировали провести Олимпиаду. По ориентировочным подсчетам, ВВП "Страны восходящего солнца" снизился на 1.5% из-за форс-мажора в мире.

Федерации и клубы быстро пересмотрели политику зарплат и дорогостоящих трансферов. И если игроки титульных клубов вроде ФК Барселоны или Ливерпуля могли себе позволить вынужденный отпуск, то в десятках других дисциплин кризис сильно отразился на благополучии спортсменов.

Спорт может быть без зрителей

Разумеется, речь идет о зрителях на трибунах, которым в какой-то период вовсе запретили посещать матчи, а потом разрешили, но с жесткими ограничениями и не во всех странах. Показательными стали футбольные матчи в тех национальных чемпионатах, которые были возобновлены – без фанатов на стадионе игра проходит совершенно в ином формате.

Справедливости ради стоит отметить, что сложившиеся ограничения благотворно отразились на развитии сервисов с онлайн трансляциями спортивных событий, а также на сегменте виртуального спорта и киберспорта.

Кризис сопутствующих отраслей

Пострадали от недостачи прибыли, отмены соревнований и отсутствия клиентской аудитории не только клубы и отдельные спортсмены, но и весь сопутствующий спорту коммерческий сегмент. Например, производители атрибутики для болельщиков, обслуживающий и судейский персонал, сервисы, которые предлагали нечто вроде - получи 15 000 c промокодом Фонбет, - а также комментаторы, временно оставшиеся без работы, тренеры, консультанты и спортивные журналисты.

И сколько времени займет восстановление сопутствующих отраслей, чьи участники банально обанкротились или сменили род деятельности. Пока неизвестно.

Отметим, что в некоторых странах, США, Великобритании правительство помогало федерациям и спортивному сектору, особенно в случае с низшими дивизионами, но едва ли выделенные миллионы могли компенсировать понесенные потери.