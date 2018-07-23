Определился соперник "Зари" в Лиге Европы

"Заря" получила соперника на международной арене. Фото: Cxid.info

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 3-го раунда квалификации Лиги Европы. Своего соперника узнала луганская "Заря".

Им стал португальский футбольный клуб "Брага".

Первый матч подопечные Юрия Вернидуба сыграют дома 9 августа, ответный - 16 августа в гостях.

Также стал известен возможный соперник "Мариуполя".

Если подопечные Александра Бабича пройдут "Юргорден", то встретятся с победителем пары "Вентспилс" - "Бордо".

"Мариуполь" проведет матчи с "Юргорденом" 26 июля дома и 2 августа в гостях.

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Клубы были посеяны в квалификации согласно таблице коэффициентов клубов УЕФА.