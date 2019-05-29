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среда, 29 мая 2019 22:03

Определился победитель Лиги Европы сезона 2018-2019

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Определился победитель Лиги Европы сезона 2018-2019
Финал Лиги Европы сезона 2018-2019, Челси - Арсенал.

Совсем скоро долгожданный финал Лиги Европы УЕФА. На "Олимпийском стадионе" в Баку встретятся две лондонские команды "Челси" и "Арсенал". Английские команды считались главными фаворитами турнира еще до его начала. Класс представителей АПЛ отличался на фоне других участников турнира.

Подопечные Унаи Эмери раз европейский трофей выигрывали более 20 лет назад. В 1994 году "канониры" выиграли Кубок УЕФА. После того, еще дважды были финалистами Кубка УЕФА и однажды Лиги чемпионов. Однако завоевать трофей им больше не удавалось.

"Аристократы" имели успехи на международной арене относительно недавно. В 2012 году они выиграли Лигу чемпионов, а через год Лигу Европы. Для нынешнего наставника "Челси" Маурицио Сарре это первый исторический финал, в котором он сможет получить трофей.

Однако задача не из простых, потому что противостоять ему настоящий "эксперт из Лиги Европы". Унаи Эмери три года подряд получал этот трофей возглавляя "Севилью" (с 2013 по 2016).

Кроме кубка Лиги Европы на кону стоит и попадания в ЛЧ в следующем сезоне. Хотя касается это лишь "канониров", которые во внутреннем первенстве заняли 5 место. "Аристократы" же стали бронзовимы призерами АПЛ, и гарантировали себе выход в групповой этап Лиги чемпионов. В этом сезоне команды дважды сыграли между собой в АПЛ и обменялись домашними победами.

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Обслуживать матч будет итальянская бригада арбитров:

Главный арбитр: Джанлука Рокки

Ассистенты: Филиппо Мели, Лоренцо Манганелла.

Также, это будет первый матч в истории Лиги Европы на котором используют систему видеоповторов (VAR).

Стартовые составы команд:

Челси: Кэпа, Аспиликуэта, Кристенсен, Луис, Эмерсон, Канте, Ковачича, Жоржиньо, Азар, Педро, Жиру

Запасные: Кабальеро, Камминг, Алонсо, Баркли, Игуаин, Дзаппакоста, Виллиан, Кэхилл, Ампаду, Галлахер, Макикран

Арсенал: Чех, Папастатопулос, Кошельны, Монреаль, Мейтленд-Найлз, Торрейра, Джака, Колашинац, Озил, Обамеянг, Ляказетт

Запасные: Лена, Лихтштайнер, Мустафе, Дженкинсон, Елнени, Гендузи, Уилкок, Сака, Амаехи, Ивоби, Нкетия, Уэлбек

Стартовый свисток!

5 'Спокойное начало матча, команды присматриваются друг к другу. Не форсируйют событий.

10 'Первый момент в матче, "Арсенал" создал неплохую возможность, но Обамеянг пробил очень неточно из выгодной позиции.

14 'Темп матча очень низкий, команды практически не создают моментов.

17 '"Канониры" выглядят интереснее своих оппонентов, играют они в более атакующий футбол.

19 'На пенальти претендовали игроки "Арсенала", но арбитр на падение Ляказета после контакта с голкипером, не отреагировал.

25 'Скучноватый, как для финала матч, нет зрелища, которое ожидают болельщики. Идет тактическая борьба и много борьбы в центре поля.

29 'Джака мощно пробил из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел в миллиметрах над перекладиной.

35 '"Аристократы" выровняли игру, и стали чаще беспокоить Петра Чеха, который кстати сегодня проводит последний матч в карьере.

39 'Жиру имел неплохой шанс, пробил с линии штрафной, но Чех вытащил мяч из нижнего угла.

44 'Успокоились команды под конец тайма, никто не хочет пропускать "гол в раздевалку",

Перерыв!

Статистика первого тайма:

Владения мячом 56% - 44%

Удары (в створ) 5 (2) - 4 (0)

фолы 8-6

Второй тайм!

49 'Гоооооооооооооол! Оливье Жиру в падении головой забивает в нижний угол ворот Чеха. 1:0

55 'Похоже пропущенный гол шокировал "Арсенал", растерянными они выглядят.

60 'Гоооооооооооооол! Педро ударом из пределов штрафной пробивает низом в дальний угол, без шансов для Чеха. 2:0

64 'Пенальти! Жира толкнули в спину в штрафной. Арбитр без сомнений указал на одиннадцатиметровую отметку.

65 'Гооооооооооооол! Азар уверенно разводит мяч и вратаря по разным углам. 3: 0. Чудеса в футболе обычно бывают, но думаю "Челси" можно поздравить с победой.

69 'Гооооооооооооооол! Ивоби, который несколько минут назад вышел на замену фантастическим ударом из-за пределов штрафной удар играет один мяч. 3:1

72 'Гоооооооооооооооооол! Безумный просто второй тайм! Азар расстрелял Чеха после прострела Жиру. 4: 1

78 'Абсолютно открытая игра во втором тайме, но при полном преимуществе подопечных Маурицио Сарре.

83 'Имеет свои моменты и "Арсенал", но реализовать не удается.

88 'Несмотря на счет, "канониры" не сдаются и атакуют до последних минут. Респект им за это.

Финальный свисток!

Лондонский "Челси" выигравает Лигу Европы сезона 2018-2019.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июне на мадридском стадионе "Ванда Метраполитано". Начало матча в 22:00, Gazeta.ua проведет текстовую онлайн трансляцию матча.

Автор: Артем Галкин
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