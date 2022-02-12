Определился победитель клубного Кубка мира

Томас Тухель выиграл с "Челси" и ЛЧ и клубный Кубок мира. Фото: Gettyimages.com/

Лондонский "Челси" стал победителем клубного Кубка мира по футболу в 2022 году.

В решающем матче команда Томаса Тухеля победила победителя Копа Либертадореса "Палмейрас" -2:1.

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В первом тайме Ромелу Лукаку вывел англичан вперед.

Бразильцы отыгрались во втором тайме усилием Рафаэля Вейга, который реализовал пенальти.

"Челси" вырвал победу в овертайме Игрок сборной Германии Кай Хаверц забил во втором добавленном к матчу тайме.

"Челси" выиграл клубный Кубок мира впервые в истории. В 2012 году англичане в финале уступили "Коринтиансу". В матче за третье место клубного мундиаля египетский "Аль-Ахли" разгромил "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии – 4:0. Прошлогодним победителем турнира была мюнхенская "Бавария".