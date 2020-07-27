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Определился чемпион Италии по футболу

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Определился чемпион Италии по футболу
Криштиану Роналду второй год подряд выигрывает Серию А. Фото: REUTERS / Alberto Lingria

Туринский "Ювентус" стал досрочным победителем чемпионата Италии по футболу сезонов 2019/20.

В 36 туре Серии А команда Маурицио Сарри дома победила "Сампдорию" -2:0.

В компенсированное к первому тайму время Криштиану Роналду вывел хозяев вперед.

В середине второго тайма Федерико Бернардески удвоил преимущество "Ювентуса". Роналду мог довести дело до разгрома, но не реализовал пенальти.

После победы "Ювентус" набрал 83 очка и досрочно стал чемпионом Италии. Подопечные Сарри опережают "Интер" на семь очков за два тура до завершения Серии А.

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"Ювентус" уже 9 раз подряд выигрывает Серию А. Для туринской команды это 36 чемпионский титул в истории.

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