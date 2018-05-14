Определился чемпион Италии по футболу

"Ювентус" выиграл чемпионат Италии в 34 раз. Фото: УНИАН

В предпоследнем туре итальянской "Серии А" определился чемпион. Туринский "Ювентус" сыграл вничью с "Ромой" и обеспечил себе первое место за тур до финиша.

"Туринцам достаточно было не проиграть в сегодняшней игре против "волков", чтобы стать чемпионами. Преимущество "Ювентуса" над "Наполи" составляло пять очков за два тура до окончания чемпионата.

Со своей задачей команда Массимилиано Аллегри справилась. А с 68-й минуты "Старая синьора" и вовсе играла в большинстве - вторую желтую карточку перед собой увидел Наингголан.

Это чемпионство стало для "Ювентуса" 34-м в истории и 7-м подряд. А вместе с "Аллегри" Туринская команда в четвертый раз подряд завоевала дубль, выиграв на этой неделе Кубок Италии ", - сообщает sportarena.com.

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