Определился 3-й соперник "Динамо" на сборе в ОАЭ

Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на два года. Фото: ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" на 1-м учебно-тренировочном сборе в Объединенных Арабских Эмиратах проведет контрольный матч с представителем местной лиги - клубом "Аджман".

В текущем сезоне "Аджман" выступает в высшем дивизионе ОАЭ. Команда идет на 13-й позиции и борется за выживание, набрав 6 очков после 13 туров, пишет официальный сайт "бело-синих".

Проведение спарринга запланировано на пятницу, 22 января, на поле Rashid Bin Saeed Stadium. Начало матча - в 18:15.

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"Динамо" будет находиться на сборах в ОАЭ с 15 по 25 января. Команда Мирчи Луческу сыграет также против чемпиона Польши "Легию" и чемпиона Беларуси "Шахтер" Солигорск.