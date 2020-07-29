Определились все представители Украины в еврокубках в этом году

"Колос" вышел в Лигу Европы. Фото: Football.ua

"Колос" из села Коваливка в овертайме победил "Мариуполь" и завоевал путевку в еврокубки.

В течение 90 минут основного времени команды не смогли выявить сильнейшего, оставив свои ворота на замке, поэтому победителя пришлось определять в овертайме, сообщает Новое время.

В дополнительном времени сильнее оказался Колос.

Клуб с Киевщины стартует в Лиге Европы со второго отборочного раунда.

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По итогам сезона украинской Премьер-лиги Шахтер попал в групповой турнир Лиги чемпионов, а Динамо стартует в самом престижном клубном турнире с третьего квалификационного раунда. Заря завоевала путевку в групповой раунд Лиги Европы, а Десна начнет борьбу в этом евротурнире с третьего квалификационного раунда.