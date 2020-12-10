Определились участники 1/8 финала Лиги чемпионов

Лига чемпионов завершила групповую стадию. Фото: REUTERS

Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов

Команды, которые вышли из группы с 1-го места, попали в сеяные команды. Те же, которые вышли со 2-го места - до несеяных.

Сеяные команды: "Бавария", "Реал", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси", "Боруссия" Дортмунд, "Ювентус", ПСЖ.

Несеянные команды: "Атлетико", "Боруссия" Менхенгладбах, "Порту", "Аталанта", "Севилья", "Лацио", "Барселона", "СБ Лейпциг".

В 1/8 финала сеяные будут играть против несеяных. Однако в соперниках не могут быть команды из одной страны, а также клубы, которые играли вместе в группе. Жеребьевка 1/8 финала состоится 14 декабря.

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Матчи 1/8 финала запланированы на 16/17/23/24 февраля, а ответные - 9/10/16/17 марта. Жеребьевка четвертьфинала, полуфинала и финала состоится 19 марта.