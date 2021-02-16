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вторник, 16 февраля 2021 09:02

Определили лучшего футболиста Украины 2020 года

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Определили лучшего футболиста Украины 2020 года
Виктор Цыганков выступает за первую команду "Динамо" с 2016 года. Фото: ФК "Динамо"

Полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" 23-летний Виктор Цыганков стал лучшим футболистом Украины в 2020 году.

15 февраля, состоялась церемония вручения наград ежегодной премии "Футбольные звезды Украины-2020", которую организует Украинская ассоциация футбола, сообщает официальный сайт организации.

Лучшим игроком Украины стал Цыганков. Вингер "Динамо" опередил представителей "Шахтера" Тайсона и Тараса Степаненко.

Лучший тренер - Виктор Скрипник, "Заря".

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Лучший украинский тренер за рубежом - Сергей Ребров, "Ференцварош".

Лучший украинский легионер - Руслан Малиновский, "Аталанта".

Лучший молодой игрок - Илья Забарный, "Динамо".

Лучший легионер - Тайсон, "Шахтер".

Символическая сборная Украины - Бущан - Додо, мешкотно, Матвиенко, Миколенко - Степаненко, Шапаренко, Буяльский - Тайсон, Цыганков, Шахаб.

2019-го лучшим игроком Украины был Тайсон.

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