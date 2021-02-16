Определили лучшего футболиста Украины 2020 года

Полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" 23-летний Виктор Цыганков стал лучшим футболистом Украины в 2020 году.
15 февраля, состоялась церемония вручения наград ежегодной премии "Футбольные звезды Украины-2020", которую организует Украинская ассоциация футбола, сообщает официальный сайт организации.
Лучшим игроком Украины стал Цыганков. Вингер "Динамо" опередил представителей "Шахтера" Тайсона и Тараса Степаненко.
Лучший тренер - Виктор Скрипник, "Заря".
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Лучший украинский тренер за рубежом - Сергей Ребров, "Ференцварош".
Лучший украинский легионер - Руслан Малиновский, "Аталанта".
Лучший молодой игрок - Илья Забарный, "Динамо".
Лучший легионер - Тайсон, "Шахтер".
Символическая сборная Украины - Бущан - Додо, мешкотно, Матвиенко, Миколенко - Степаненко, Шапаренко, Буяльский - Тайсон, Цыганков, Шахаб.
2019-го лучшим игроком Украины был Тайсон.
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