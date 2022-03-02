"Опомнитесь. Отведите войска". Блохин резко обратился к россиянам и белорусам

Олег Блохин сейчас работает в УАФ. Фото: ФК "Динамо" Киев

Легенда мирового футбола 69-летний Олег Блохин поддержал Украину.

Блохин обратился к властям России и Белоруссии с призывом покинуть территорию Украины.

"Я, Олег Блохин, призываю всех, от кого это зависит, прежде всего военное командование России и Беларуси, немедленно прекратить обстрел городов Украины и отозвать свои войска. Вы сражаетесь не только с воинами Украины, но и с мирным населением. Это недопустимо. Это преступление. Это преступление.

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В Украине разбомблены города и села. Я коренной киевлянин, мой родной город не видел такой агрессии со времен Второй мировой войны. Киев, Харьков, Чернигов, Херсон, Николаев, другие города и села разрушены. Футбол, которому я предан и отдал всю свою жизнь, продолжает нести потери еще с начала оккупации Крыма, Донецкой и Луганской областей. Сборные команды полностью прекратили подготовку. Остановлены все спортивные мероприятия. Спортсмены вместо занятий спортом вынуждены защищать Родину. Мировые футбольные и спортивные федерации осудили ваши действия, устраняя сборные РФ и РБ от участия в международных турнирах.

Вы закрываете наследие мира. И закрываете мир россиянам и белорусам. Опомнитесь. Отведите войска. Прекратите эту войну. Молюсь за нашу Украину!" – написал Блохин в Instagram.

Блохин стал обладателем "Золотого мяча" в 1975 году. Почти 20 лет выступал за "Динамо". В качестве тренера работал со сборной Украины и "Динамо". С национальной командой дошел до четвертьфинала Кубка мира-2006.