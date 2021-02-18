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четверг, 18 февраля 2021 15:24

Онлайн-марафон матчей Лиги Европы (PR)

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18 февраля компания Volia и медиасервис MEGOGO во время трансляции первых матчей плей-офф Лиги Европы УЕФА с участием киевского Динамо и донецкого Шахтера проведут совместный онлайн-марафон, посвященный данному событию. Известные болельщики наших команд, а также спортивные эксперты будут обсуждать события на футбольном поле до, вовремя и после матчей. Трансляция будет проведена на Volia Footbal HD 1, производством займется MEGOGO совместно с киберспортивной студией Maincast.

  Volia и MEGOGO во время трансляции первых матчей плей-офф Лиги Европы УЕФА проведут совместный онлайн-марафон, посвященный этому событию
Volia и MEGOGO во время трансляции первых матчей плей-офф Лиги Европы УЕФА проведут совместный онлайн-марафон, посвященный этому событию

Первый онлайн-марафон начнет свое вещание уже в этот четверг в 16:25 и продлится до полуночи. За это время зрителям будет предложено как насладиться самими трансляциями матчей наших команд в HD качестве, так и получить профессиональные комментарии и аналитику от футбольных экспертов и звездных фанатов нашего футбола. На данный момент уже анонсировали свое участие в этом событии абсолютный чемпион мира по боксу, ярый фанат киевского Динамо – Александр Усик, а также бывший футболист Динамо и Шахтера, а ныне тренер молодежной сборной по футболу U19 – Владимир Езерский.

В перерывах матчей зрителей также не заставят скучать. Своими комментариями по поводу события в режиме онлайн поделятся известные футболисты, эксперты и знаменитые фанаты футбола. Комментаторами матчей выступят известные профессионалы Вадим Скичко и Сергей Пейчев, ведущим в студии будет Владимир Кобельков.

"Рады объявить о запуске такого амбициозного продукта, к которому удалось привлечь лучших аналитиков и ярчайших звезд спорта, чтобы вместе со зрителями следить за успехами наших команд в Лиге Европы. Участники студии будут больше концентрироваться на живой реакции интересных людей на происходящее на поле, вместо сухой статистики. Это поможет привлечь к просмотру трансляций не только фанатов футбола, но и остальную аудиторию. Мы рады сотрудничеству с MEGOGO и готовы поддержать их, для того чтобы радовать украинцев качественным спортивным контентом", - прокомментировала открытие студии маркетинг директор Volia Сандра Крауиня.

"Болеть за наших – особое удовольствие. Но мы все равно раз за разом стремимся дать больше. Что об этом думают звездные болельщики, как оценивают ситуацию на поле в перерывах – это так же интересно, как и сама игра наших ребят. Уверен, зрителям понравится формат, и мы начнём хорошую традицию для всех матчей с участием наших команд", – добавляет Иван Шестаков, директор по стратегическому развитию MEGOGO.

Представители Volia и MEGOGO обещают проводить такие "Студии" на каждом еврокубковом поединке с участием украинских команд.

"Надеемся, финальная студия будет проходить с включениями из Гданьска", - добавляют организаторы.

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Дата
18
февраля

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