Ондржей Палат стал "Мистером Клатч" для "Лайтнинг"

Ондржей Палат

Вполне разумно предположить, что Ондржей Палат не выиграет "Рокет Ричард Трофи" в этом сезоне. Возможно, он даже не станет лучшим бомбардиром своей команды. Но в случае Палата, возможно, нам следует спрашивать не о том, сколько он забил голов, а насколько важными были эти голы. Многие его голы принесли большую радость пользователям сайта https://stavkinahockey.ru/.

У вингера "Тампа-Бэй Лайтнинг" девять голов, что выводит его за пределы топ-25 в НХЛ, но в этом сезоне в НХЛ не было более сильного бомбардира, чем Палат. Из его девяти голов в этом сезоне замечательные восемь не только вывели его команду вперед в игре, но и стали победными. Только Кэм Аткинсон из "Коламбус Блю Джекетс" забивает столько же голов, сколько Палат, когда в этом сезоне игра идет вничью. Шесть из его голов были самыми важными первыми голами в игре, и в целом "Тампа" ведет 8-1-0, когда Палат забивает гол. Палат забил всего один несущественный гол в этом сезоне, второй гол "Лайтнинг" в матче с "Коламбусом", который закончился со счетом 5:2 в конце января.

Учитывая, что "Лайтнинг" занимает третье место в лиге по игре в большинстве, можно с уверенностью сказать, что Палат достойно заменил Кучерова на этом месте. Хотя его удары и попытки выстрела примерно такие же, как и в обычные сезоны, его 24,3-процентный процент стрельбы намного выше нормы. Еще один фактор – наличие Стивена Стэмкоса в той же силовой игре. Пока Стэмкос представляет угрозу для стрельбы, это открывает простор для Палата.

Палат был выбран в седьмом раунде драфта в 2011 году. Только четыре игрока были выбраны после того, как он занял 208-е место в том году. (Это был тот самый драфт, на котором "Лайтнинг" выбрали Кучерова 58-м в общем зачете). Несмотря на это, только девять игроков из этого драфтового года превзошли его в НХЛ. Палат с самых малых лет был вместе с тренером "Лайтнинг" Джоном Купером, который полностью доверяет Палату. И Палат старательно укреплял слабые места в своей игре до такой степени, что заслужил возможность находиться в таких ситуациях и забивать большие голы. Пару лет назад "Лайтнинг" велели Палату работать над тем, чтобы стать быстрее, и он это сделал, что помогло увеличить его результативность.

"Он работает над этим", - сказал Купер. "Мы попросили его поработать над многими аспектами, особенно с "Кучем". Он забивает нетрадиционные для него голы, но это помогает нам".

И что еще более важно, он забивает их в решающие моменты игры, а это именно то, что вам нужно для вашей игры в большинстве, если вы хотите быть успешной командой в НХЛ. И Купер считает, что существует корреляция между трудовой этикой Палата и его склонностью к большим успехам в критические моменты, начиная с его дней на "Линии тройняшек" с Кучеровым и Тайлером Джонсоном.

"Он был вроде того парня, которого не заметили, вроде третьего парня на линии", - сказал Купер о Палате. "Но если вы спросите игроков, он был тем парнем, который управлял линией. Затем вы перенесетесь в прошлый плей-офф, и "Куч" и "Пойнтер" были феноменальны, но я не знаю, сработает ли это без Палата. Он всегда появлялся в самые важные для нас моменты".