"Она знает, что продолжается российско-украинская война" - Минобороны провело встречу с Магучих

Ярослава Магучих и Мария Ласицкене. Фото: REUTERS

Министерство обороны Украины провело встречу с бронзовой призершей Олимпиады в Токио 19-летней Ярославой Магучих.

Магучих является младшим сержантом Вооруженных сил Украины и на Олимпиаде обнялась с золотой медалисткой россиянкой Марией Ласицкене, которая имеет звание капитана ВС РФ.

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"Мы встретились. "Ковра" не было.

Объяснение есть: фото объятий со спортсменкой РОК (Российский олимпийский комитет. - Gazeta.ua) - это следствие эмоций. Ярослава знает, что в Украине продолжается российско-украинская война, понимает, что произошло. Опечалена тем, как использовали ее фото в антиукраинской пропаганде ", - написала заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook.

7 августа Ярослава Магучих завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио в прыжках в высоту. Украинка была главной фавориткой на золотую медаль. На Олимпиаде Украина завоевала 19 медалей. Одна золотая, шесть серебряных и 12 бронзовых.