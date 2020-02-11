"Он слаб и не может нормально ходить" - сын Пеле рассказал о проблемах отца со здоровьем

Сын легендарного бразильского футболиста Пеле Эдиньо, рассказал о состоянии здоровья отца.
"Он очень смущается, стал затворником. Представьте, он король, всегда был такой значительной фигурой, а теперь не может нормально ходить. Ему стыдно, он не хочет выходить на улицу, чтобы его заметили.
"Он довольно слабый. Ему заменили тазобедренный сустав, однако реабилитация была не идеальной. Поэтому у него есть проблемы с подвижностью, которые вызывают у него что-то вроде депрессии ", - цитирует Эдиньо BBC Sport.
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Пеле трижды выигрывал чемпионат мира в составе сборной Бразилии (1958, 1962, 1970). Он выступал за такие клубы как "Сантос" и "Нью-Йорк Космос".
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