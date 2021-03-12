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пятница, 12 марта 2021 17:21

"Он не будет играть в топ-командах, если его продадут" - Сабо раскритиковал Цыганкова

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&quot;Он не будет играть в топ-командах, если его продадут&quot; - Сабо раскритиковал Цыганкова
Виктор Цыганков выступает за первую команду "Динамо" с 2016 года. Фото: ФК "Динамо"

Бывший тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо раскритиковал лидера динамовцев Виктора Цыганкова.

Именитому наставнику не понравилась игра "Динамо" против "Вильяррела" в 1/8 Лиги Европы.

"Удивлен, что на седьмом месте в испанском чемпионате играет вот такой "Вильярреал". Они сыграли не лучше, чем киевляне. Один брак. А "Динамо"- есть" Динамо ". Один раз повезло, второй раз повезло, а здесь - не повезло. Проиграли справедливо в Киеве и на выезде проигрывают. Футболисты "Вильярреала" выше классом.

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Кто в "Динамо"? Все расписывают Виктора Цыганкова. Что дальше? Поедет куда-то и будет сидеть на скамейке. Ему лучше оставаться в "Динамо" и играть, потому что он не будет играть в топ-командах, если его продадут.

Шансов нет. Никем выигрывать. Есть борьба, пытаются, а больше ничего. Конечно, играть нужно. Ставить максимально боевой состав, чтобы не проиграть 5:0 или близко к этому. Если испанцы дома забьют один или два мяча - спокойно играть, ведь нужны силы в чемпионате ", - сказал Сабо в комментарии изданию 1927.kiev.ua.

В 1-м поединке 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" на своем поле уступило "Вильярреала" со счетом 0: 2. Ответный матч уже через неделю, 18 марта, в Испании.

Виктор Цигакнов был одним из наиболее активных игроков в составе хозяев. Лидер "Динамо" 3-4 момента, чтобы забить гол, но подвела реализация.

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Дата
12
марта

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