"Фарт Луческу не будет вечным": обзор прессы после матчей украинских команд в Лиге Европы

Мирча Луческу смог вывести "Динамо" в Лигу чемпионов. Фото: ФК "Динамо" Киев

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" провели первые матчи 1/8 Лиги Европы.

"Горняки" разгромно уступили в гостях "Роме", а киевляне дома проиграли "Вильярреала".

Gazeta.ua собрала оценки СМИ матчей представителей Украины в еврокубках.

Команда Мирчи Луческу могла зацепиться за ничью, если бы реализовала моменты в 1-м тайме, пишет "Футбол 24".

"Если бы фарт Луческу был вечным, могли зацепиться за ничейный результат. Нужно было использовать шансы до перерыва. 1-й гол мог перевернуть ситуацию на поле. Но для этого хотя бы раз нужно было попасть в створ. В то же время преимущество гостей было значительным. Sofascore засчитал к стопроцентным всего 1 удар Цыганкова. В "Вильярреала" таких моментов 6, потеряли до 5. Команда Унаи Эмери наиграла на 3 ожидаемые гола".

Скорее всего, в "Шахтере" кризис только начинается

Решающий в игре стал 1-й пропущенный мяч "горняками", пишет Ua-Football.com.

"Шахтер" заслужил забить в этом матче и не заслужил такого счета. Тем не менее не забил итальянском сопернику уже в 5-м матче подряд. С 63 процентов владения мячом он вытащил только 7 ударов по воротам. Подтвердив еще один прогноз - что победит в этой дуэли тот, кто отдаст мяч сопернику. Фирменные контратаки "Ромы", по которым она одна из лучших в Европе, сыграли свою роль. Как и длиннее скамейка запасных и более гибкий в кадровых решениях тренер. И внутриклубные проблемы в "Роме" пережили ранее и уже немного отошли. Скорее всего, в "Шахтере" кризис только начинается".

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"Трибуна" отмечает плохую игру динамовцев во время стандартных положений.

Угловые у ворот "Динамо" - печальная картина. Причем печальная она не потому, что киевляне снова пропустили после корнера. Печальная она потому, что сами футболисты не видят в этом системной проблемы и даже обижаются на критику. Гол Пау Торреса - четвертый в текущем евросезоне, который "Динамо" пропустило после подачи от углового флага.

Угловые у ворот "Динамо" - печальная картина

И ведь могла и больше пропускать. Уже в дебюте чудом не забил Тригерос. Нет сомнений, что это не спонтанный розыгрыш, а использование "Вильярреалом" слабости оборонной системы Луческу при угловых. Хавбек сначала располагался в дальней зоне подбора, здорово набег в ту точку, где была свободная зона - в штрафной все динамовцы играли один в один, а Виталий Буяльский, который закрывал зону подбора, не среагировал на рывок Тригероса ".

В Риме "Шахтеру" не хватало опорника Тараса Степаненко, который хорошо умеет страховать защитников.

"Фланговые защитники "горняков" поднимались высоко, а центральные - не успевали. Возможно, где-то здесь не хватало Степаненко, который всегда мог центрбеков подстраховать, выполняя иногда при обороне роль 3-го центрбека. Будь Тарас на поле, и, вполне возможно, не произошло бы 2-го гола", - пишет Footboom.com.

Ответные матчи украинские клубы сыграют 18 марта. "Шахтер" начнет матч на НСК "Олимпийский" в 19:55, а киевляне сыграют в Испании в 22:00. 14 марта "горняки" сыграют в матче УПЛ против "Десны", а киевляне против "Зари". Начало матчей в 17:00. На стадии 1/16 Лиги Европы "Шахтер" победил "Маккаби", а "Динамо" оказалось сильнее "Брюгге".