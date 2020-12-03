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четверг, 03 декабря 2020 12:06

"Он меня так обнял по-отцовски" - Милевский рассказал о знакомстве с Марадоной

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&quot;Он меня так обнял по-отцовски&quot; - Милевский рассказал о знакомстве с Марадоной
Артем Милевский покинул "Динамо" Брест по завершении сезона. Фото: ФК "Динамо" Брест

Экс-форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский рассказал о встрече с Диего Марадоной.

Легендарный аргентинец был председателем правления "Динамо" Брест, где выступал Милевский. Марадона даже один раз наведывался в Беларусь.

"Я могу вспомнить свое знакомство с Марадоной. Он приехал 2018 года на матч с солигорским "Шахтером". Приехал на большой машине. Был аншлаг.

Марадона вышел, у него была кепка брестского "Динамо", шарфик. Всех поздравил, давал "краба". Подходит, я ему говорю: "Диего, hello". А он меня так обнял по-отцовски. Это запомнилось. Затем он взял мяч, выбил его на трибуну в качестве сувенира.

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Мы проиграли. Но на следующий день у нас была сауна на стадионе. Марадона пришел в раздевалку и минут 30 что-то там нам объяснял на испанском. Переводчик нам переводил. Он давал наставления, но ничего сверхъестественного, давал рекомендации, рассказывал футбольные истории из жизни.

Царство ему небесное, великий, такая фигура - никто не заменит по харизме, по всем", - поделился Милевский на YouTube-канале "Миля".

Диего Марадона скончался 25 ноября после сердечного приступа. Ему было 60 лет. Знаменитого футболиста похоронили неподалеку Буэнос-Айреса рядом с его родителями.

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