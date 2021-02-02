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вторник, 02 февраля 2021 09:30

"Он договорился с тренером и руководством, что будет играть" - Сабо о переходе Коваленко

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&quot;Он договорился с тренером и руководством, что будет играть&quot; - Сабо о переходе Коваленко
Виктор Коваленко подписал контракт с "Аталантой" на 4 сезона. Фото: ФК "Аталанта"

Бывший тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал переход Виктора Коваленко из "Шахтера" в "Аталанту".

По словам Сабо, Коваленко должен иметь постоянную игровую практику, чтобы иметь дальнейший прогресс.

"Коваленко - хороший футболист. Мне жаль, что его отпускают. Он доморощенный футболист. А у нас в командах не так много таких. Коваленко растет, это для него шаг вперед. Но только при условии, что он будет играть.

Если он будет сидеть на скамейке запасных, он будет деградировать. Думаю, он договорился с тренером и руководством, что будет играть", - Сабо в эфире "Футбол NEWS".

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Виктор Коваленко перешел из "Шахтера" в "Аталанту" за €0,7 млн. Украинец подписал контракт на 4 года с опцией продления еще на год. Коваленко будет выступать под 20-м номером в новой команде.

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