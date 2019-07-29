Олимпийский чемпион и победитель НХЛ может баллотироваться в президенты Чехии

Доминик Гашек не исключает, что будет баллотироваться в президенты Чехии

В 2023 году в Чехии состоятся выборы президента страны. Участие в них может принять и бывший хоккейный вратарь Доминик Гашек.

Пока же бывший хоккеист по три часа в день учится изучает политологию.

Я люблю заниматься ответственными делами. И я не сомневаюсь, что должность президента очень ответственное. Он должен обладать рядом качеств, так что посмотрим,

- заявил Гашек.

Гашек выразил свои политические амбиции в начале 2019 года во время демонстраций против премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.

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Доминик Гашек выигрывал кубок Стэнли с "Детройтом" в 2002 и 2008 годах. Всего в НХЛ хоккеист провел 735 матчей, выступая за клубы "Чикаго", "Баффало", "Детройт" и "Оттаву". С сборной Чехии выиграл Олимпийские игры. Закончил карьеру в сезоне 2010/2011.