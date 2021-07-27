Олимпиада в Токио: украинка вышла в финал гребного слалома

Виктория Ус поборется за медали. Фото: Facebook.com/vikcoola

Украинская спортсменка 28-летняя Виктория Ус смогла выйти в финал Олимпиады.

На соревнованиях в Токио украинка смогла пройти квалификацию женского гребного слалома.

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В полуфинале наша соотечественница показала девятый результат среди 24 спортсменок.

Финал начнется в 10:15 по Киеву. В нем выступят 10 лучших спортсменок по итогам полуфинала.

Олимпиада в Японии продлится с 23 июля по 8 августа. Украину в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. Сейчас в активе сборной Украины на играх в Токио три бронзовые награды.