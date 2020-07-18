Окончание феерии. "Аталанта" Малиновского сыграла вничью с "Вероной"

Руслан Малиновский провел не очень удачную игру. фото: twitter.com/atalanta_bc

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский не отметился результативными действиями в матче 34-го тура серии А против "Вероны" – 1:1.

На 78-й минуте 27-летнего украинца заменил Луис Муриэль. Счет на тот момент был 1:1.

Таким образом бергамцы набрали после 34 матчей 71 очко и сравнялись с "Интером". Однако миланский клуб сыграл на одну игру меньше. Теперь "Аталанту" может обгнать "Лацио", у которого 69 баллов, но тоже игра в запасе. Лидирует "Ювентус" – 76 очков.

В случае победы "Аталанта" могла гарантировать участие в Лиге чемпионов осенью, но отложила задачу до следующего тура.

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Всего на счету Малиновского 7 голов и 4 ассиста в 30 матчах серии А.