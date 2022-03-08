Оккупанты убили 22-летнего чемпиона Украины по кикбоксингу

Погибший украинский кикбоксер Евгений Звонок. Фото: facebook.com/scu.org.ua

В Чернигове во время обстрелов российскими оккупантами погиб украинский кикбоксер Евгений Звонок.

Об этом сообщается на официальной странице Спортивного комитета Украины в Facebook.

"Почивай с миром, друг", - говорится в сообщении.

22-летний Звонок после вторжения России записался в территориальную оборону.

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Добавим также, что представитель Украины в ММА Ярослав Амосов вступил в тероборону для защиты Украины.

Звонок был чемпионом Украины по кикбоксингу WAKO. Выигрывал "серебро" на Кубке мира. Самбист Амосов является непобедимым бойцом Bellator. на его счету 26 побед. В крайнем бою он победил бразильца Дугласа Лиму. У Ярослава сейчас самая длинная серия без поражений у всех ММА. Он может превзойти рекорд звезды ММА Хабиба Нурмагомедова. Россиянин одержал 29 побед подряд.