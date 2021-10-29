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пятница, 29 октября 2021 11:11

Оказался не по карману. "Ман Юнайтед" отказался от Конте

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Оказался не по карману. &quot;Ман Юнайтед&quot; отказался от Конте
Антонио Конте выиграл с "Челси" АПЛ "в сезоне 2017/18. Фото: Reuters / Tony O'Brien

Итальянский наставник 52-летний Антонио Конте не возглавит английский "Манчестер Юнайтед".

Стороны не смогли согласовать финансовые детали сотрудничества, сообщает Daily Star.

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Камнем преткновения стали финансовые запросы Конте. Итальянский тренер хочет контракт на 3,5 года с зарплатой в размере €21 тыс. за сезон, что неприемлемо для "Манчестер Юнайтед", который не готов сколько платить.

Последним клубом Конте был миланский Интер, который он возглавлял с 2019-го по 2021 год. В сезоне 2020/21 команда стала чемпионом Италии. Конте покинул "Интер" из-за финансовых проблем клуба.
Кресло под наставником "МЮ" Сульшером пошатнулось после поражения 0:5 от "Ливерпуля".

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Дата
29
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