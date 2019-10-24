Огласили новый рейтинг ФИФА. Украина опережает "болтающих чемпионов" на 15 позиций

Украина весь год прогрессирует в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовал рейтинг футбольных сборных по состоянию на 24 октября 2019 года. В первой четверке изменений нет - Бельгия, Франция, Бразилия, Англия.

В ТОП-10 входят сборные Уругвая, Португалии, Хорватии, Испании, Аргентины и Колумбии.

Сборная Украины поднялась с 25-го на 22-е место. Сборная России, чей тренер Станислав Черчесов заявил о намерении выиграть чемпионат Европы, тоже поднялась с 42-го места на 37-е.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сербия заплатит 500 тыс. евро тому, кто остановит Португалию

14 октября сборная Украины победила дома сборную Португалии – 2:1.