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четверг, 24 октября 2019 12:25

Огласили новый рейтинг ФИФА. Украина опережает "болтающих чемпионов" на 15 позиций

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Огласили новый рейтинг ФИФА. Украина опережает &quot;болтающих чемпионов&quot; на 15 позиций
Украина весь год прогрессирует в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовал рейтинг футбольных сборных по состоянию на 24 октября 2019 года. В первой четверке изменений нет - Бельгия, Франция, Бразилия, Англия.

В ТОП-10 входят сборные Уругвая, Португалии, Хорватии, Испании, Аргентины и Колумбии.

Сборная Украины поднялась с 25-го на 22-е место. Сборная России, чей тренер Станислав Черчесов заявил о намерении выиграть чемпионат Европы, тоже поднялась с 42-го места на 37-е.

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14 октября сборная Украины победила дома сборную Португалии – 2:1.

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Дата
24
октября

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