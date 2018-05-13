Официально: Украинская премьер-лига не будет переносить матч "Шахтер" - "Верес"

УПЛ не будет переносить матчи. Фото: УПЛ

В УПЛ отказали ровенскому "Вересу" в переносе матча 31 тура УПЛ против донецкого "Шахтера".

Функционеры сочувствуют "Народному клубу" из-за массового отравления футболистов, но не считают это форс-мажорным обстоятельством, поскольку у "Вереса" есть здоровые игроки, которые смогли бы выйти на поле в игре, сообщает сайт Sportanalytic.com.

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"Верес" обращался к УПЛ с просьбой перенести игру с "Шахтером" в связи с отравлением собственных игроков и по сообщению прессы не дождавшись вердикта покинул Харьков и направился в сторону Львова. Поэтому вероятно, что "Шахтер" заработает три очка без игры.