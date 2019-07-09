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вторник, 09 июля 2019 14:00

Одноклубником Ярмоленко станет скандальный футболист

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Одноклубником Ярмоленко станет скандальный футболист
Следующий сезон Балотелли может провести в АПЛ

Экс-нападающий "Марселя" Марио Балотелли может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщает Telegraph, 28-летний футболист, пребывающий в статусе свободного агента, близок к переходу в "Вест Хэм".

Напомним, "Вест Хэм" подыскивает замену австрийцу Марко Арнаутовичу, который перешел в китайский "Шанхай СИПГ" за 22 млн фунтов.

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В минувшем сезоне Балотелли провел в чемпионате Франции 25 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 1 голевую передачу.

http://www.dynamomania.com
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