Одиозный экс-игрок сборной Украины завершил карьеру

Последним клубом Гая стал донецкий "Олимпик"

35-летний футболист Алексей Гай объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста. Последним клубом Алексея был донецкий "Олимпик".

Гай выступал за донецкий "Шахтер", одесский "Черноморец", азербайджанский "Габала", российскую "Кубань", донецкий "Олимпик", а также сборную Украины.

Осенью 2018 Гай решил вернуться в Украину из России, где играл за "Кубань". Футболист перешел в донецкий "Олимпик".

Болельщики донецкого клуба не слишком приветливо встретили полузащитника "Гай - Сепар": ультрас "Олимпика" встретили новичка клуба жесткими кричалками - ему вспомнили игру в России и, вероятнее всего, отказ надевать футболку в поддержку украинской армии.

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Всего Алексей сыграл 369 матчей, забил 56 голов и отдал 14 результативных передач. С "Шахтером" Гай шесть раз выиграл чемпионат Украины и семь раз Кубок Украины.

Выиграл Кубок УЕФА в 2009 году. Также провел 29 матча за сборную Украины, в которых забил один гол.