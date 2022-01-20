Один в проруби, другой в море: как Усик и Ломаченко отмечали Крещение

Василий Ломаченко и Александр Усик. Фото: instagram.com/lomus_official

Украинские чемпионы по боксу Василий Ломаченко и Александр Усик в разных местах отмечали Крещение.

Ломаченко окунулся в воду в Черном море в Затоке, тогда как Усик – в проруби. Александр не указал место, но, скорее всего, это один из водоемов под Киевом.

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"С праздником. С Крещением", - сказал Ломаченко.

"Мир всем", - добавил Василий в комментарии под видео в своем Instagram.

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"С крещением Господним", - написал Александр Усик в своем Instagram.

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Александр Усик является чемпионом по версиям IBF/WBO/WBA в супертяжелом весе. Василий Ломаченко был чемпионом в трех весовых категориях. Потерял свои пояса в 2020 году после поражения от Теофимо Лопеса.