Один из лучших игроков прошлого сезона не нужен Луческу

 
Ексклюзивы
1/5
Окружение Порошенко - чемпионы по плеванию в лицо потенциальным союзникам
Окружение Порошенко - чемпионы по плеванию в лицо потенциальным союзникам
1 Просмотров: 747
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
5 Просмотров: 1998
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 495
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 4356
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 891
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 207
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1548
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1809
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 864
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2601
Фото
Все фото
4
9
5
16
10
&quot;Инклюзивный футбол для детей&quot; - в Киеве стартовал благотворительный проект
"Инклюзивный футбол для детей" - в Киеве стартовал благотворительный проект
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Видео
Все видео
Сборная США обыграла Финляндию и вышла в финал чемпионата мира по хоккею
Сборная США обыграла Финляндию и вышла в финал чемпионата мира по хоккею
"Ливерпуль" сенсационно проиграл в чемпионате Англии
"Ливерпуль" сенсационно проиграл в чемпионате Англии
Канада разгромила Россию в полуфинале чемпионата мира по хоккею
Канада разгромила Россию в полуфинале чемпионата мира по хоккею
ЗаместительИбрагимовича забил красивый гол
ЗаместительИбрагимовича забил красивый гол
Канада – СССР. Состоялась самая жестокая драка в истории хоккея
Канада – СССР. Состоялась самая жестокая драка в истории хоккея
Интервью
1/5
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Просмотров: 108
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
Просмотров: 4077
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 495
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Просмотров: 1404
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 207
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2020
Просмотров: 1170
Не взяли
— А пам'ятаєш, як на третьому курсі ти написав твір за картиною "Не взяли на риболовлю"? — я дивуюся Оксаниній пам'яті. З ...
вторник, 05 января 2021 21:00

Один из лучших игроков прошлого сезона не нужен Луческу

  Комментировать
Один из лучших игроков прошлого сезона не нужен Луческу
Богдан Леднев не имеет стабильного места в "Динамо". Фото: Александр Попов

В сезоне 2020/21 полузащитник "Динамо" 22-летний Богдан Леднев провел 12 поединков в чемпионате Украины не забив ни одного мяча. Причем только в одном он вышел в стартовом составе, после чего был заменен в перерыве. В остальном, Богдан выходит на замену на последние минуты игры.

На Леднева были большие надежды перед началом сезона. Он смог проявить себя с лучшей стороны выступая за "Зарю" в аренде. В прошлом сезоне Богдан был одним из лучших игроков чемпионата и смог забить 11 мячей. Его считали кандидатом на вызов в национальную команду.

В футбольной философии Луческу пока Леднев себя не находит. В "Заре" футболист был индивидуалистом. Он принимал инициативу на себя, пытался обострять. Румынский специалист требует от всех игроков в первую очередь коллективной игры. Футболист жертвовать своими интересами ради успеха команды. Пока Богдан не может никак подстроиться под новые требования. Луческу дает Ледневу шансы почти в каждом матче выходами на замену, но игрок явно не вписывается в игру "Динамо".

Леднев просто не может найти свою позицию в "Динамо".

Леднев просто не может найти свою позицию в "Динамо". В молодежных командах киевлян он начинал как правый полузащитник. Но на этой позиции в команде есть Виктор Цыганков и Жерсон Родригес. В первой части сезона был Георгий Цитаишвили, а зимой его имеет все шансы заменить Лиэл Абада. Какой чрезвычайной скорости для игры на фланге у Богдана не имеет.

Выступая в "Заре" Леднева попробовали на позиции атакующего полузащитника. В тогдашнего наставника луганчан Юрия Вернидуба были проблемы на этой позиции и поэтому он дал шанс Ледневу. Эксперимент удался. Благодаря работе с мячомом и хорошему удару. На этой позиции в "Динамо" играет один из лидеров Виталий Буяльский. Луческу под форвардом также выпускал Дениса Гармаша и Владимира Шепелева.

Вряд ли что-то изменится для Леднева во второй части сезона, несмотря на то что динамовцы будут играть на два фронта

На месте креативного опорника смог себя проявить Николай Шапаренко. Первая часть сезона была лучшей для него в карьере. Сейчас Ледневу будет почти не реально конкурировать с таким Шапаренко за место в составе. В случае чего здесь также может сыграть Александр Андриевский или тот же Шепелев. Ситуация выходит патовая.

Вряд ли что-то изменится для Леднева во второй части сезона, несмотря на то что динамовцы будут играть на два фронта. Возможности для экспериментов Луческу не имеет. Команда будет бороться за чемпионские награды. Конкуренция за зиму только возрастет. Команда ищет возможности усиления середины поля. Кроме того, имеющиеся футболисты будут прогрессировать.

Для Леднева будет стоять выбор: ждать своего шанса в статусе игрока ротации, или решиться на смену клуба. Арендой здесь уже не обойдешься. В начале апреля футболисту уже будет 23 года. Это время, когда должна быть хоть какая-то определенность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ассистент Луческу разорвал контракт с "Динамо"

Богдан Леднев является воспитанником школы "Динамо". На юношеском уровне играл за киевский "Атлет" и "Днепр". В 2016-м году снова вернулся в "Динамо", где выступал за молодежные команды. Сезоны 2018/20 провел в составе "Зари" на правах аренды. Провел 12 матчей за молодежную сборную Украины.

Автор: Сергей Тищенко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Один из лучших игроков прошлого сезона не нужен Луческу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
января

"Королева смерти": Екатерина Медичи похоронила почти всех своих детей

Поп-дива сменила имидж

Томосу исполнилось 2 года

Вакцинацию от Covid-19 проводят в 33 странах мира

Арестовали 2 украинских правозащитников

Издали постановление, которое изменило жизнь селян

Арестовали писателя, который отказался русифицировать словари

Создали новую церковь

Священную корону перехватили американские солдаты

Последний российский солдат покинул Чечню

Название партии Национал-социалистов придумали австрийцы

Самое читаемое
Звезда &quot;Блудливой Калифорнии&quot; снялась без нижнего белья для Playboy
Звезда "Блудливой Калифорнии" снялась без нижнего белья для Playboy
9
 Просмотров: 21079
Соски прикрыла ладонью: фитнес-модель встретила Новый год без одежды
Соски прикрыла ладонью: фитнес-модель встретила Новый год без одежды
6
 Просмотров: 20368
Срезали кожу и выкололи глаз: пропавших подруг нашли убитыми в съемной квартире
Срезали кожу и выкололи глаз: пропавших подруг нашли убитыми в съемной квартире
 Просмотров: 13807
&quot;Встречаю в чем была&quot;. Украинская артистка прикрыла обнаженную грудь дождиком
"Встречаю в чем была". Украинская артистка прикрыла обнаженную грудь дождиком
5
 Просмотров: 13014
Ищут добровольца, который будет жить на маяке и смотреть фильмы
Ищут добровольца, который будет жить на маяке и смотреть фильмы 1 Просмотров: 11637
Спорт
Турецкий клуб может перехватить потенциального новичка "Динамо"
Турецкий клуб может перехватить потенциального новичка "Динамо" Просмотров: 108
Протасов рассказал, покинет ли Шевченко сборную Украины ради "Челси"
Протасов рассказал, покинет ли Шевченко сборную Украины ради "Челси" Просмотров: 333
Фьюри обещает быстро побить Джошуа
Фьюри обещает быстро побить Джошуа Просмотров: 207
Срна рассказал, почему вернулся в "Шахтер"
Срна рассказал, почему вернулся в "Шахтер" Просмотров: 243
"Усик согласится отойти в сторону" - Джошуа
"Усик согласится отойти в сторону" - Джошуа Просмотров: 504
Больше всего комментируют
13
"Пособник нацистского режима" - посол Израиля о Степане Бандере
10
Новая версия убийства Шеремета: что будет с Антоненко, Кузьменко и Дугарь
5
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
2
Священную корону перехватили американские солдаты
2
В МВД заявили, что белорусские записи подтверждают причастность АТОшников к убийству Шеремета
Голосов: 543
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть