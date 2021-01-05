Один из лучших игроков прошлого сезона не нужен Луческу

Богдан Леднев не имеет стабильного места в "Динамо". Фото: Александр Попов

В сезоне 2020/21 полузащитник "Динамо" 22-летний Богдан Леднев провел 12 поединков в чемпионате Украины не забив ни одного мяча. Причем только в одном он вышел в стартовом составе, после чего был заменен в перерыве. В остальном, Богдан выходит на замену на последние минуты игры.

На Леднева были большие надежды перед началом сезона. Он смог проявить себя с лучшей стороны выступая за "Зарю" в аренде. В прошлом сезоне Богдан был одним из лучших игроков чемпионата и смог забить 11 мячей. Его считали кандидатом на вызов в национальную команду.

В футбольной философии Луческу пока Леднев себя не находит. В "Заре" футболист был индивидуалистом. Он принимал инициативу на себя, пытался обострять. Румынский специалист требует от всех игроков в первую очередь коллективной игры. Футболист жертвовать своими интересами ради успеха команды. Пока Богдан не может никак подстроиться под новые требования. Луческу дает Ледневу шансы почти в каждом матче выходами на замену, но игрок явно не вписывается в игру "Динамо".

Леднев просто не может найти свою позицию в "Динамо".

Леднев просто не может найти свою позицию в "Динамо". В молодежных командах киевлян он начинал как правый полузащитник. Но на этой позиции в команде есть Виктор Цыганков и Жерсон Родригес. В первой части сезона был Георгий Цитаишвили, а зимой его имеет все шансы заменить Лиэл Абада. Какой чрезвычайной скорости для игры на фланге у Богдана не имеет.

Выступая в "Заре" Леднева попробовали на позиции атакующего полузащитника. В тогдашнего наставника луганчан Юрия Вернидуба были проблемы на этой позиции и поэтому он дал шанс Ледневу. Эксперимент удался. Благодаря работе с мячомом и хорошему удару. На этой позиции в "Динамо" играет один из лидеров Виталий Буяльский. Луческу под форвардом также выпускал Дениса Гармаша и Владимира Шепелева.

Вряд ли что-то изменится для Леднева во второй части сезона, несмотря на то что динамовцы будут играть на два фронта

На месте креативного опорника смог себя проявить Николай Шапаренко. Первая часть сезона была лучшей для него в карьере. Сейчас Ледневу будет почти не реально конкурировать с таким Шапаренко за место в составе. В случае чего здесь также может сыграть Александр Андриевский или тот же Шепелев. Ситуация выходит патовая.

Вряд ли что-то изменится для Леднева во второй части сезона, несмотря на то что динамовцы будут играть на два фронта. Возможности для экспериментов Луческу не имеет. Команда будет бороться за чемпионские награды. Конкуренция за зиму только возрастет. Команда ищет возможности усиления середины поля. Кроме того, имеющиеся футболисты будут прогрессировать.

Для Леднева будет стоять выбор: ждать своего шанса в статусе игрока ротации, или решиться на смену клуба. Арендой здесь уже не обойдешься. В начале апреля футболисту уже будет 23 года. Это время, когда должна быть хоть какая-то определенность.

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Богдан Леднев является воспитанником школы "Динамо". На юношеском уровне играл за киевский "Атлет" и "Днепр". В 2016-м году снова вернулся в "Динамо", где выступал за молодежные команды. Сезоны 2018/20 провел в составе "Зари" на правах аренды. Провел 12 матчей за молодежную сборную Украины.