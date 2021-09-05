Один из лидеров сборной Украины обиделся на тренера

Руслан Малиновский стал одним из лидеров "Аталанты". Фото: ФК "Аталанта"

Один из лидеров сборной Украины 28-летний Руслан Малиновский обижан на главного тренера национальной команды Александра Петракова.

Полузащитнику "Аталанты" не нравится, что он не попадает в основной состав команды.

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"Я знакомлюсь с командой, мы играем по новой схеме. Мы общались с Русланом, когда он прибыл в сборную. Он обижается, что я его не поставил в состав. Я с ним поговорил, попросил у него прощения. Я только пришел в команду.

Мне в этой схеме нужны футболисты, у которых есть фланговая скорость. Будем с Русланом разговаривать, посмотрим, как будет дальше", - цитирует Петракова сайт УАФ.

В последнем матче сборная Украины сыграла вничью с действующим победителем Кубка мира сборной Франции - 1:1. В турнирной таблице отбора к Кубку мира Украина делят 2-3 место с Финляндией, правда, финны имеют две игры меньше. 8 сентября команда Петракова сыграет товарищеский матч против Чехии.