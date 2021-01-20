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Один из бывших лидеров уже не нужен "Шахтёру"

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Один из бывших лидеров уже не нужен &quot;Шахтёру&quot;
Исмаили играет за "Шахтер" 8 сезон. Фото: ФК "Шахтер"

Левый защитник "Шахтера" 31-летний Исмаиили не был с командой на первом тренировочном сборе в Турции. Бразилец будет продолжать восстанавливаться от травмы колена, которую получил весной 2020 года.

Исмаили был одним из лидеров "горняков" последние 5-6 сезонов. Надежный в защите и всегда активен в атаке. Защитник даже приглашался в сборную Бразилии и имел интерес со стороны клубов из ведущих чемпионатов.

За почти год отсутствия "Шахтер" научился играть без него. В новом сезоне Луиш Каштру начал доверять 21-летнему Виктору Корниенко. Молодой защитник провел очень сильный гостевой матч против "Реала", получил вызов в национальную команду. На этой позиции также может сыграть универсал Николай Матвиенко, который больше играет в центре защиты. Бывший наставник "Шахтера" Паулу Фонсека перевел на эту позицию вингера Сиприано. Бразилец пока приобретает навыки на этой позиции.

Корниенко получил вызов в национальную команду

Каштру показал себя как тренер, который не будет учитывать бывшие заслуги и громкие имена. Продолжал доверять позицию в воротах Анатолию Трубину, когда уже был готов играть Андрей Пятов. Корниенко тоже показал потенциал для игры в первой команде. Сейчас пройдет полноценные сборы с командой. Доверять Исмаили на позиции левого защитника во второй части сезона-это фактически перечеркивать весь успех и прогресс, который был у украинца в первой части сезона. Исмаили по классу и опытом превосходит Кориненкр, но Виктор точно имеет большую перспективу, потому что он моложе почти на 10 лет. Кроме того, неизвестно сможет ли бразилец вернуть свою форму и скорость после также тяжелой травмы, как разрыв крестообразных связок колена. Здесь есть свои достаточно большие риски. Футболист пропустил фактически целый сезон.

Корниенко - молодой футболист. Для них характерна нестабильность. Улучшить свою игру и прогрессировать он сможет только благодаря регулярной игровой практике. Проблемы ротации не должно быть. На позиции левого центрального защитника нужно развивать 20-летнего Витао, который уже успел поиграть в Лиге чемпионов. Матвиенко можно в отдельных матчах использовать, как левого защитника. Витао-это также перспектива, развитие в отличие от Исмаили.

Продать его за хорошие деньги фактически будет нереально. Кроме того, зарплата бразильца довольно серьёзная

Не стоит забывать о лимите. Очень скоро проблема четырех игроков с украинским паспортом может стать очень актуальной для "горняков". Марлос и Мораесу уже по 33 года. Их контракты с клубом действуют до завершения календарного года. Тарасу Степаненко и Евгению Коноплянке - 31 Сергею Кривцову в марте будет 30. По сообщениям СМИ, Виктор Коваленко летом станет игроком "Аталанты". Поэтому Корниенко крайне важный игрок для лимита. Талантливые Михаил Мудрик, Даниил Сикан, Олег Очеретько -это только перспектива без гарантий. В "Шахтере" ставку в атаке всегда делали на иностранцев.

В такой ситуации "Шахтер" получает ситуацию, когда один из бывший лидеров команды не очень нужен. Исмаили может быть полезным, но перспектива этого не очень. Футболисту уже 30 лет и он после сложной травмы. Продать его за хорошие деньги фактически будет нереально. Кроме того, зарплата бразильца довольно серьёзная.

Нужно искать вариант, который пойдет на пользу всем. Возвращении в Бразилию Исмаили для полной реабилитации и обретения формы - выглядит логичным шагом. Футболист должен вернуть себе игровые кондиции и не закрывать прогресс молодого игрока, который может на многие годы стать ключевым для "Шахтера".

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Исмаили перешёл в "Шахтер" из португальской "Браги" за 4 млн. 5 раз выиграл чемпионат и Кубок Украины.

Автор: Сергей Тищенко
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