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вторник, 17 июля 2018 19:12

Обнародовали видео похищения матери игрока "Шахтера"

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Обнародовали видео похищения матери игрока &quot;Шахтера&quot;
В семье Тайсона, в центре, произошла большая неприятность. Фото: ФК "Шахтер"

Четверо неизвестных похитили маму капитана донецкого "Шахтера" Тайсона. Инцидент произошел в Бразилии.

Злодеи сделали вид, что привезли для женщины букет цветов, однако как только она вышла из дому ее бросили в машину и увезли.

Похищение засняли камеры видеонаблюдения.

Полиция нашла маму Тайсона за 50 км от дома. С ней все в порядке. 4 преступников арестовали.

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Тайсон попал в заявку сборной Бразилии на Кубок мира-2018, но так и не сыграл ни минуты.

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Дата
17
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