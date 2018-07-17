Обнародовали видео похищения матери игрока "Шахтера"

Четверо неизвестных похитили маму капитана донецкого "Шахтера" Тайсона. Инцидент произошел в Бразилии.
Злодеи сделали вид, что привезли для женщины букет цветов, однако как только она вышла из дому ее бросили в машину и увезли.
Похищение засняли камеры видеонаблюдения.
Полиция нашла маму Тайсона за 50 км от дома. С ней все в порядке. 4 преступников арестовали.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У игрока "Шахтера" похитили мать
Тайсон попал в заявку сборной Бразилии на Кубок мира-2018, но так и не сыграл ни минуты.
×
Комментарии