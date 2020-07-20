Обладателя "Золотого мяча" в этом году не определят

Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча-2019". Фото: REUTERS

Издание France Football и Международная федерация футбола (ФИФА) объявили об отмене награды "Золотой мяч-2020".

Причина такого решения - пандемия коронавируса, по которой отсутствуют справедливые условия для вручения приза, сообщает francefootball.fr

Президент ФИФА Джанни Инфантино и его окружения в организации считают нецелесообразным устраивать вечеринки в не простой для мирового футбола время.

Таким образом, впервые с момента основания премии в 1956 году "Золотой мяч" не будет вручен.

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"Золотой мяч" - награда лучшему футболисту Европы, с 2007 года - лучшему футболисту мира. С 1956-го она ежегодно присуждает французский журнал "France Football". До 1995-го награду давали только европейцам, после 1995 года получить приз мог любой игрок европейского клуба.