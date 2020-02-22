Обладатель Кубка мира подарил победу "Динамо" над "Ворсклой"

Дмитрий Резник подарил первый забитый мяч "Динамо". Фото: ФК "Ворскла"

Киевское "Динамо" в 19-м туре дома Победа аутсайдера чемпионата полтавскую "Ворсклу" - 2: 1.

Что нужно знать о матче?

Игра проходила без зрителей. "Динамо" наказано за гостевой матч против "Шахтера", когда болельщики киевлян оскорбляли капитана "горняков" Тайсона. Матч проходил не в привычном НСК "Олимпийском", а на стадионе "Динамо" имени Лобановского.

Цыганкова не было даже в заявке. Лидер "Динамо" не сыграл ни в одном товарищеском матче во время зимних сборов. Вернулся в общую группу 10 февраля, но до официальных матчей пока не готов.

Самым заметным на поле был Дуелунд. Датский легионер "Динамо" постоянно пытался обострять у ворот соперника: разгонял быстрые атаки, отдавал острые передачи, обыгрывал оппонентов. Неудивительно, что Дуелунда первого заменили. После этого игра у команды Алексей Михайличенко совсем расклеилась.

Динамовцы имеют проблемы с построением игры. Территориальное преимущество было на стороне игроков "Динамо", но момент строювалися очень трудно. Провалился правый фланг полузащиты, где формально играл центральный полузащитник Виталий Буяльский, а не кто-то из вингеров. При этом, в защите Томаш Кендзера часто залился сам против двух оппонентов. Подопечные Михайличенко не всегда справлялись с быстрыми переходами соперника из обороны в атаку. Пара центральных защитников Попов - Шабанов много ошибалась.

"Динамо" имело проблемы на правом фланге

Победу "Динамо" подарил вратарь Дмитрий Ризнык. Обладатель молодежного Кубка мира -2019 в составе сборной Украины допустил две грубые ошибки. Сначала вратарь "Ворсклы" позволил закинуть себе за шиворот фланговый прострел Буяльского, потом перед собой отбил удар Назария Русина, что привело к добивание Бенямина Вербича.

"Ворскла" не заслуженная на поражение. Команда Юрия Максимова оставила очень хорошень впечатление. Старались не прижиматься к своим воротам, становиться собственные моменты. Не хватало мастерства отдельным игрокам и везения, чтобы привезти из Киева очки.

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После 19 туров "Динамо" набрало 39 очко и на 11 пунктов отстает от лидер "Шахтера", который свой матч сыграет завтра против "Десны". Следующую игру подопечные Алексея Михайличенко провудеть в гостях против "Днепра-1".