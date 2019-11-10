Обиделись на весь мир. Московскому "Спартаку" не дали визу в США

"Спартак" считается самой популярной командой в России

Московский клуб намерен отказаться от участия в турнире Florida Cup

Московский "Спартак" из-за проблем с получением игроками американских виз намерен отказаться от участия в товарищеском турнире Florida Cup, который пройдет в американском Орландо в январе. Об этом сообщает sport.ua

"К сожалению, возникли проблемы с визовой поддержкой. Несмотря на то, что мы получили поддерживающие письма от организаторов турнира, от администрации города Орландо, но тем не менее посольство США визы не дает. Скорее всего, мы откажемся от этого турнира", — сообщил владелец "Спартака" Леонид Федун.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Путин вздохнул. Понял, что Россия проиграла"

Ранее сообщалось, что "Спартак" с 15-го по 18-е января примет участие в турнире в США, где сыграет против бразильских клубов "Коринтианс" и "Палмейрас", а также колумбийского "Атлетико Насьональ".