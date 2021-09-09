Обидчика сборной Украины поймали на допинге - СМИ

Автор дубля в ворота сборной Украины 27-летний Руслан Валиуллин провалил допинг-тест.
Казахский форвард пропустил матч шестого тура квалификации к Кубку мира из-за положительной допинг-пробы, пишет журналист Айдын Кожахмет.
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"Не знаю, когда это произошло, но именно по этой причине футболист не принимал участия в прошлом матче с Боснией и Герцеговиной.
Пока неизвестно, какое запрещенное вещество было обнаружено в допинг-пробе Валиуллина, но, по моей информации, все плохо", - пишет инсайдер.
Матч отбора Кубка мира Казахстан - Украина завершился вничью - 2:2. Валиуллин оформил дубль.
В последнем матче казахи сыграли вничью с боснийцами - 2:2.
Сборная Украины в товарищеском матче сыграла вничью с Чехией - 1:1.
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