Обидчика сборной Украины поймали на допинге - СМИ

Руслан Валиуллин выступает за "Тобол". Фото: KAZFOOTBALL

Автор дубля в ворота сборной Украины 27-летний Руслан Валиуллин провалил допинг-тест.

Казахский форвард пропустил матч шестого тура квалификации к Кубку мира из-за положительной допинг-пробы, пишет журналист Айдын Кожахмет.

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"Не знаю, когда это произошло, но именно по этой причине футболист не принимал участия в прошлом матче с Боснией и Герцеговиной.

Пока неизвестно, какое запрещенное вещество было обнаружено в допинг-пробе Валиуллина, но, по моей информации, все плохо", - пишет инсайдер.

Матч отбора Кубка мира Казахстан - Украина завершился вничью - 2:2. Валиуллин оформил дубль. В последнем матче казахи сыграли вничью с боснийцами - 2:2. Сборная Украины в товарищеском матче сыграла вничью с Чехией - 1:1.