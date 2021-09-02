"Буратины неотесанные" - реакция соцсетей на игру Казахстан - Украина

Александр Караваев провел слабый матч за сборную Украины. Фото: УАФ

В матче четвертого тура отбора к Кубку мира сборная Украины сыграла в гостях вничью с Казахстаном - 2:2.

Gazeta.ua собрала оценки соцсетей после первой игры Александра Петракова во главе национальной команды.

Футбольный эксперт и менеджер Вячеслав Заховайло не подбирал слов, описывая возмущение результатам сборной.

"Я знал, что наши игроки пижоны, но не знал, что настолько. Опозорили страну и подвели главного тренера. Еще раз убеждаюсь, что кошки не могут быть профессионалами. У них все - -хи-хи-ха-ха. А потом извинения. Ваши извинения никому не нужны. Вы надеваете футболку национальной сборной. В вашу честь звучит национальный гимн. Буратины неотесанные".

Журналист телеканала "Киев" Руслан Свирин считает, что казахи заслужили ничью.

"Футбол с маленькой буквы. Вымученную победу отдать на последней секунде - трудно будет засыпать ребятам. Разве на обратном пути в Киев покимарят как следует. Но в целом все справедливо. Казахи не менее хотели победы. Играли дома и были заведенными. 2:2 - это результат их борьбы до последнего момента. Они знали, что соперник расслабится? Нет. В игре этого не знает никто. Но действовать надо и искать выход, пока не прозвучал свисток. Тем более по шаткому счету. Раньше можно было сделать разницу и спокойно играть по плану.

Казахстан заслужил ничью в матче с Украиной.

Футбольный эксперт Всеволод Кевлич верит, что сборная Украины сможет занять второе место в группе.

"Игра как игра. Я не увидел ничего принципиально нового. Моменты создавали. Вперед отдавали. Достаточно уверенно контролировали мяч. Но дисциплина - основа любого спорта. Реализация моментов - это самодисциплина каждого игрока. Умение владеть собой тренируется. При желании. Игроки в команде те же. Что должно было измениться? И по какой причине? Новый тренер? Он только начал. И из опыта работы с юношами тут же вставил игрокам за все ошибки. Петраков производит впечатление умного дядьки. По-человечески симпатичен. Но долго ли он удержит контроль над взрослой командой, переводя стрелки на игроков после неудачи? От этих двух игр было нечего ждать всплесков. Дай Бог в октябре-ноябре што-то выиграть. Второе место еще актуально. О первом давно мыслей нет. Да и не с чего им было появиться. Ничего не изменилось. Три победы и мы вторые".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Стыд и позор до седин" - реакция СМИ на ничью сборной Украины с Казахстаном

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко критикует защитника Александра Караваева.

"Кошмар. 2:2, два идентичных гола. Где наш правый фланг? Нет слов".

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков указывает на плохую реализацию украинцев.

"Петраков как начал, так и закончил. Жаль, как ни крути. Это не он в очередной раз проявил выдающуюся неспособность забивать хоть с пяти, хоть с десяти метров. Детский сад какой-то. Не знаю, кто им нужен".

Блогер Роман Бебех считает, что команде Петракова не хватило удачи.

"Петракову еще бы фарта, как у Шевченко, мы бы тогда непременно победили".

После четырех туров отбора к Кубку мира Украина занимает второе место в группе уступая лидеру Франции четырьмя очками. 4 сентября национальная команда сыграет в пятом туре против Франции в Киеве. Начало игры в 21:45. Отчет и онлайн-трансляцию читайте на нашем сайте.