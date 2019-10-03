Обидчик "Динамо" забил фантастический гол в ворота "Валенсии"

Зиеш положил разгром "Валенсии". Фото: рейтер

Во втором туре Лиги чемпионов "Валенсия" дома уступила "Аяксу" 0: 3.

Первый гол в ворота испанцев забил Хаким Зиеш. Приняв мяч на фланге, Зиеш, недолго думая, запусти его за шиворот вратарю хозяев Силенсону. Таким образом положил разгром "Валенсии".

Хаким Зиеш известен тем, что в прошлом году забил в ворота "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов. Его гол стал переломным в игре в Амстердаме.

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После двух туров "Аякс" набрал 6 очков, имеет разницу плюс 6 и уверенно возглавляет свою группу Лиги чемпионов.