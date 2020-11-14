Обескровленная Украина проиграла первый матч Германии

малиновский уже знает, как забивать Нойеру. Фото Рейтер

Сегодня в Лейпциге в рамках Лиги наций сборная Германии будет принимать сборную Украины. Вспоминаем первую игру команд.

10 октября сборная Украины встречалась с немцами в Киеве. Было это на фоне коронавирусного кризиса в "Шахтере" и Андрею Шевченко пришлось обходиться без игроков этого клуба.

Украинцы хорошо начали, но потом отдали инициативу гостям. Кто знает, как бы закончилась встреча и не повторился ли сюжет матча с Испанией, если бы не гол Гинтера. На 14-ой минуте Рюдигер прорвался по правому флангу и отдал на Гинтера. Тот забивал в пустые ворота - 0:1.

Немцы наседали и дальше, но в первом тайме оборона Украины держалась

Немцы наседали и дальше, но в первом тайме оборона Украины держалась. А уже на 49-ой минуте единственную за матч ошибку допустил голкипер Георгий Бущан. Он выпустил мяч из рук и тот закатился в ворота. Гол записали Горетцке.

Однако наша сборная нашла в себе силы отыграть один гол. Яремчука сбил Зюле и Малиновский уверенно реализовал пенальти - 1:2.

В оставшееся время, Украина попыталась организовать штурм ворот Нойера, но из этого ничего не вышло.

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Это было первое поражение сборной Украины от Германии на своем поле.