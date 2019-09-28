Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю

Украинская легкоатлетка 17-летняя Ярослава Магучих, несмотря на свой юный возраст, уже вошла в историю. Девушка стала самой молодой спортсменкой по прыжкам в высоту, покорившая 2,00 метра.

При этом Ярослава не впервые показывает рекордный результат. Ранее она обновила рекорд Европы U-20 и повторила мировой рекорд U-20 в помещениях, покорив высоту 1,99 м на соревнованиях в Чехии. Также украинка выиграла этап "Бриллиантовой лиги" в Дохе, став самой молодой победительницей престижных соревнований.

Ярослава талантливая спортсменка с многообещающим будущим. Сейчас Магучих участвует в чемпионате мира по легкой атлетике, который стартовал 27 сентября в Катаре. А в следующем году Украинка поедет на летние Олимпийские игры в Токио, где будет бороться за самые высокие места.

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24-летняя украинская легкоатлетка Марина Бех стала первой в итоговом зачете "Бриллиантовой лиги" по прыжкам в длину. Украинка набрала 21 балл, приняв участие в 4 этапах, оторвавшись от немецкой легкоатлетки Михамбо на 5 баллов.