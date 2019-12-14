О такой женщине мечтает каждый: как выглядит жена лучшего футболиста Украины

Габриэла Матиас - жена игрока донецкого "Шахтера" Тайсона, который в 2019 году стал лучшим футболистом Украины.

Тайсона можно назвать счастливчиком, ведь о такой женщине, как Габриэла, мечтает каждый. Она сочетает в себе сексуальность с изящной красотой. Габриэла захватывает с первых взглядов.

При этом девушка обожает устраивать фотосессии в купальниках, и показывать свое роскошное тело. Instagram Габриэлы наполненный снимками в открытой и откровенной одежде.

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В понедельник, 2 декабря, на НСК "Олимпийский" состоялась церемония награждения "Футбольные звезды Украины-2019". В рамках мероприятия определили лучшего футболиста 2019 года. Лучшим футболистом 2019 стал игрок донецкого "Шахтера" Тайсон.