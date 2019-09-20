О чем пишут украинские СМИ после победы "Динамо" над "Мальме"

"Динамо" победило впервые за 6 матчей

Динамо" прервало свою 6 матчевую серию без побед в первом туре Лиги Европы против шведского "Мальме" .Gazeta.ua определяет главные ударения украинских СМИ после первой победы Алексея Михайличенко во главе киевского клуба.

"Football24.ua" пишет о успешную игру центра поля "Динамо" благодаря которой удалось одержать победу в матче против "Мальме".

"Больше всего понравилось, как работали трио центральных хавбеков - Шепелев, Буяльский и Сидорчук. Все они внесли весомый вклад в победу нашей команды. Первый сделал результативную передачу, второй забил, а третий, кроме надежной игры, неплохо связывал оборону с атакой. Буяльский вообще стал одним из самых опасных игроков в составе киевлян. Перед тем как отличиться, Виталий регулярно выходил на ударные позиции из глубины. Он был обязан забивать еще в дебюте второго тайма, однако проклятая реализация подвела. Благодаря этим футболистам " Инама ", в конце концов, начало атаковать не только флангами, но и неплохо комбинировали через центр. Так родился единственный во встрече гол и первый стопроцентный момент главного героя"

Портал "sportarena.com" пишет, что футбол в исполнении игроков "Динамо" был очень похож на тот, что пропагандировал предыдущий тренер Александр Хацкевич.

"Игра команды напомнила футбол Александра Хацкевича со все теми же проблемами, связанными с однообразием идей в наступлении. Более того, это был футбол Динамо Хацкевича раннего этапа, когда линия обороны располагалась слишком низко, между ней и опорной зоной образовывались разрывы".

Игра "Динамо" напомнило футбол Хацкевича



Сайт"footboom.com" пишет, что игра команды Михайличенко после поражения в чемпионате от "Десны" не изменилась. Тренеру еще на чем работать.

"В целом, поссорить сегодня есть за что, игра" Динамо "волшебным образом через четыре дня после" Десны "не превратилась. Добавился Вербич, Родригес, Кендзера, вышел в опорную зону Сидорчук, со старта появился Шепелев ... Заиграли живее, но основой выжатого результата стала в большей степени самоотдача, настойчивость, упорство, на жилах, на зубах, чем отлаженная комбинационная игра, где каждый понимает партнера с полуслова, предусматривает маневр и с лета схватывает любую креативную идею. В этом направлении у тренерского штаба еще поле непаханое, и в минус это занести для протокола нужно. Другое дело, что никто и не ожидал этого вечера сумасшедшего комбинационного движения, а потому зафиксировать - зафиксируем, но зацикливаться не будем. Что команда могла выжать в своем нынешнем состоянии - она ​​выжала. Полностью и даже с горкой ".

"Іsport.ua" пишет, что главным на "Олимпийском" был характер киевлян.

В четверг на НСК "Олимпийский" мы увидели команду, которая билась друг за друга, отдавала все силы на поле и играла своего коуча. В характере динамовцам не откажешь, они проявили бойцовские качества и высокую самоотдачу ".

Обозреватель "tribuna.com" Дмитрий Литвинов пишет, что говорить о завершении кризиса в "Динамо" пока не стоит, но отрезками игра киевлян выглядела прилично.

"Говорить о выходе из кризиса пока рано, но отрезками игра" Динамо "выглядела довольно прилично. Так, на уровне далеко не топ-соперника, но клубы уровня" Мальме "тоже надо побеждать, с чем у" Динамо "последние годы все было так себе не только по возвращении Михайличенко на пост тренера ".





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После победы над "Мальме" динамовцы возглавляют свою группу в Лиге Европы вместе с "Копенгагеном" имея по 3 очков. Следующую игру подопечные Алексея Михайличенко проведет 3 октября против "Лугано"

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