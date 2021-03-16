Нынешний "Манчестер Сити" - моя худшая команда - Гвардиола

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола оценил силу своей команды по сравнению с предыдущими сезонами.
По мнению испанского наставника, нынешний "Сити" не может пока похвастаться завоеванными трофеями.
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"В данный момент - это моя худшая команда, потому что другие клубы брали трофеи. В этом году мы не выиграли ничего.
Ждем результатов, титулов. По этой причине предыдущая версия "Манчестер Сити" пока побеждает. Сегодняшней команде еще предстоит доказать свой уровень", - сказал тренер в комментарии Goal.com.
"Манчестер Сити" уверенно лидирует в чемпионате Англии. "Горожане" опережают "МЮ" на 14 очков.
В ЛЧ "Сити" в 1-м матче победил "Боруссию" Менхенгладбах - 2:0. Ответная игра состоится 16 марта.
В прошлом году "МС" выиграл только Кубок Лиги Англии. Гвардиола также работал с "Барселоной" и "Баварией".
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