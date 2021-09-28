"Нужно играть смело" - Де Дзерби поделился рецептом успеха в матче против "Интера"

Роберто Де Дзерби подписал контакт с "Шахтером" на два года. Фото: ФК "Шахтер".

Главный тренер "Шахтера" 42-летний Роберто Де Дзерби поделился ожиданиями от матча второго тура Лиги чемпионов против "Интера".

Наставник "горняков" верит в успешное выступление команды против чемпиона Италии.

"Интер - сильная команда, чемпион Италии. В этом сезоне они даже сильнее, чем в прошлом." Шахтер "всегда старается показать хороший футбол. Мы будем готовы ко всему. Это сложный соперник. Но мы начали новый цикл и хотим достойно выступать в лиге чемпионов, создавать проблемы каждому. Работы у нас много. Возможно, будем больше защищаться. Возможно, нет. В зависимости от обстоятельств.

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Обе команды проиграли первый матч. Но это были разные поражения, ведь "Интер" проиграл "Реалу", а мы "Шерифу". Я посмотрел почти все матчи "Интера" в сезоне, в частности с "Аталантой". Хороший интенсивный матч. Не думаю, что завтра у них будет другое отношение. Не знаю, как они будут играть, но на таком уровне мы должны быть готовы ко всему.

Даже если мы завтра сделаем все возможное, это не значит, что победим. "Интер" сильнее. Хотя я думал, что "Шахтер" сильнее "Шерифа", но получил другой результат. Футбол - это всегда интересно, все матчи начинаются с 0:0. Завтра должны играть смело и хорошо с мячом и без него. Все мои футболисты должны развлекаться на поле", - цитирует тренера официальный сайт "горняков".

Матч "Шахтер" - "Интер" состоится 28 сентября. Начало игры в 19:45. Онлайн-трансляцию и отчет о матче читайте на нашем сайте. В другом матче группы "Реал" будет принимать "Шериф".