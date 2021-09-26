"Реал" не сумел одолеть победителя Лиги Европы

Команда Пако Алькасера сетует на утраченную победу. Фото: Reuters

В Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" сыграли центральный матч 7-го тура испанской Примеры. Соперник донецкого "Шахтера" в Лиге чемпионов "Реал" принимал "Вильярреал".

Команды так и не смогли открыть счёт, матч закончился со счётом 0:0. При этом гости создали даже больше моментов, чем соперник, но были слишком расточительны в завершающей стадии.

Несмотря на потерю очков, "Реал" упрочил лидерство в Примере. Мадридцы набрали 17 очков, они опережают "Атлетико" на три очка. "Вильярреал", набрав восемь очков, поднялся на 10-е место в турнирной таблице.

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В следующем туре "Реал" сыграет в гостях с "Эспаньолом", а "Вильярреал" будет принимать "Бетис". Перед этим команды проведут очередные матчи в Лиге чемпионов.