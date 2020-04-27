Нужно брать пример с России - Маркевич

Остап Маркевич только в 2019 году начал работать главным тренером. Фото: ФК "Агробизнес"

Сын Мирона Маркевича Остап считает, что украинскому футболу стоит учиться у России.

По словам Остапа Маркевича, в России построены стадионы, и там люди ходят на футбол.

"Есть одна крайность - миллиарды долларов в футболе. Вторая крайность - не может быть украинский футбол без болельщиков. Считаю, эту проблему нужно решать. Ну как может прийти на футбол, на матч Высшей лиги тысячи человек? Как такое может быть?

Нужно строить новые стадионы. У нас во Львове есть стадион, на котором не играют. Для чего его строили? Чтобы он стоял и рассыпался? Для болельщиков нужно создать условия.

Есть чемпионат России. Как бы мы там ни говорили, но они построили стадионы, люди теперь ходят на футбол. Нам нужно идти тем же путем", - сказал Остап Маркевич в эфире YouTube-программы "Трендец".

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Остап Маркевич работал тренером молодежных команд "Вильярреала". С лета 2019-го возглавлял "Агробизнес". А в конце года стал главным тренером одесского "Черноморца".