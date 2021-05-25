Новый тренер "Шахтера" прибыл в Украину

Роберто Де Дзерби смог себя проявить в Серии А. Фото: ФК "Сассуоло".

Итальянский специалист 41-летний Роберто Де Дзерби прибыл в Украину.

Де Дзерби находится в Киеве. В отеле его встречал директор "Шахтера" Дарио Срна. Пока он отказался от комментариев, он лишь сказал: "Потом-потом".

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В ближайшее время Де Дзерби отправится подписывать контракт с "Шахтером". По разным данным, соглашение будет рассчитано на два или три сезона. В Украине бывший наставник "Сассуоло" будет получать € 4 млн за сезон.

Последним местом Роберто Де Дзерби был "Сассуоло". Тренер работал с командой в течение последних трех лет. "Шахтер" провалил прошлый сезон. Команда не выиграла ни одного трофея. Наставник команды Луиш Каштру уже покинул клуб. С ним не стали продлевать контракт.