"Новый Пирло" отличился красивым голом за "Милан"

В матче второго тура Серии А "Милан" победил "Кальяри" - 4:1.

Полузащитник хозяев 21-летний Сандро Тонали забил красивый гол за "россонери".

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Почти с угла штрафной полузащитник хозяев отправил мяч в девятку ворот "Кальяри". И в Италии сразу заметили фантастическую сходство между дебютным голами Тонала и Андреа Пирло, который тот забил еще в далеком 2002-м году в ворота "Пармы". Не зря игрока "Милана" сравнивают с легендарным игроком сборной Италии.



"Милан" арендовал Тонали в "Брешии" еще в прошлом году. А уже перед стартом сезона 2021/22 "россонери" полностью выкупили игрока за почти €7 млн.

В текущем сезоне "россонери" одержали две победы и находятся среди лидеров турнирной таблицы.