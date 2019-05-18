Новый клуб Ивана Петряка меняет название каждых 4 года

Петряк год играл за "Ференцварош"

Новый клуб украинского полузащитника Ивана Петряка "МОЛ-Види" сменит название, сообщает пресс-служба венгерской команды. Клуб теперь будет называться "Фехервар". Об этом пишет X-Sport

Такое название уже было у венгерской команды в период с 1995-го по 2009-й годы.

Отметим, что это уже 18-я смена названия за 78-летнюю историю клуба.

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Петряк подписал контракт с "МОЛ-Види", а позже был вызван в сборную Украины.